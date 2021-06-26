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Baf yakınlarında bir köy yangın nedeniyle boşaltıldı

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Baf yakınlarında bir köy yangın nedeniyle boşaltıldı

Baf yakınlarındaki Tala köyünde 3 sıralarında çıkan ve güçlü rüzgarla sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen  yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor. Bazı evlerin zarar gördüğü ve arabaların yandığı bölgede bazı evler tahliye ediliyor.

Rum haber kaynakları,  yangının Zelemenon bölgesinde kontrolden çıktığı belirtilirken, yangının söndürülmesi için şu an hem karadan hem de havadan müdahale edildiği kaydedildi.

Çok sayıda yangın söndürme aracı ve 2 helikopterle yapılan müdahaleye Limasol'dan da destek geldiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına İngiliz üslerinden 2 helikopterin de katkı koyduğu öğrenildi.

Yangından dolayı bölgedeki bazı evlerin zarar gördüğü ve arabaların yandığı belirtildi.

Rum polisinin sivil savunma ekipleriyle birlikte bölgedeki evleri tahliye ettiği öğrenildi.

Hava koşulları nedeniyle kısa sürede büyüyen ve yayılan yangının nedeni daha sonra araştırılacak olmasına rağmen polis yangının aynı anda evlerin çevresindeki farklı noktalarda başladı 

Bazı görgü tanıklarına göre ise yangın elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu başladı 

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