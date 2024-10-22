Baf ve Limasol bölgelerinde yangınlar korkuttu

Baf ve Limasol bölgelerinde dün yangınların çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi Baf’a bağlu “Drusia” (Truşa) köyünde dün çıkan yangının, evleri tehdit ettiğini yazdı.

Etkili olan rüzgar nedeniyle yangının söndürülmesi için yoğun çabaların harcandığını yazan gazete bölgede bulunan askeri kışlanın yangın nedeniyle boşaltıldığını belirtti.

Gazete, askeri kışladaki büfe ve depolama alanın da yandığını belirtti.

Habere göre, köy muhtarı Sotiris Kumbaris yaptığı açıklamada yangın nedeniyle geniş alandaki yabani bitki örtüsünün yandığını ayrıca iki-üç ev ile birlikte güneş parkı tesislerinin yanma tehlikesiyle de karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Haravgi gazetesine göre ise, Truşa köyünde 1.3 kilometrekarelik alan yandı.

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye araçlarının yanı sıra 9 yangın söndürme uçağı ve helikopteri de katıldı.

Gazete bir başka haberinde ise yine Baf’a bağlı “Konia”(Konya) köyündeki bir evde yangın çıktığını yazdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğünü yazan gazete yangın neticesinde evin ilk katının zarar gördüğün belirtti.

Fileleftheros gazetesi Limasol’a bağlı Lanya köyünde dün çıkan yangın haberine de yer verdi.

Habere göre yangın söndürme çalışmalarına itfaiye araçlarının yanı sıra yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de katıldı.