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Baf'ta mülteci nüfusu, yerli nüfusu yakaladı

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Baf Belediye Başkanı Fedon Fedonos, Baf kenti ve bölgesinde yabancı mülteci sayısının Kıbrıslı Rumlarla eşit hale geldiğini iddia etti

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Baf'ta mülteci nüfusu, yerli nüfusu yakaladı

Baf Belediye Başkanı Fedon Fedonos, Güney Kıbrıs’ın maruz kaldığı yoğun mülteci akımı sebebiyle Baf kenti ve bölgesinde yabancı mülteci sayısının Kıbrıslı Rumlarla eşit hale geldiğini açıkladı.

Alithia gazetesi, Baf Belediye Başkanı Fedon Fedonos’un gazeteye yaptığı açıklamalarda, Baf kenti merkezi ve köylerinde yoğun bir mülteci nüfusunun oluştuğunu söyleyerek bu durumun yarattığı sorunlara değindiğini aktardı.

Fedonos, 2021 yılında yapılan sayım ve 2022 yılında yaşanan mülteci göçleri göz önüne alındığında Baf bölgesindeki nüfusun sadece yüzde 59,8’inin Kıbrıslı Rum olduklarını belirtirken bölgede yoğun bir mülteci nüfusunun bulunduğunu vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının bütünlüklü bir mülteci politikasının olmadığını ve bunun eksikliğinin hem mülteciler hem de yerel halka zararlar verdiğini ifade eden Fedonos, bu yanlış politikanın etkilerinin 10-15 yıl içerisinde geri dönülemez olacağını belirtti.

Fedonos, bu durumun eğitim sisteminde de aksaklıklara yol açtığını belirterek bazı ana okul ve ilkokullarda mülteci çocukların sayısının Kıbrıslı Rum çocuklardan fazla olduğunu belirterek bu konuya ilişkin rakamlara da yer verdi.

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