Baf'ta kundaklama

Baf’ta meydana gelen ayrı olaylarda iki aracın kundaklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ilk olayın dün sabaha karşı Mesoyi köyünde 26 yaşındaki şahsa ait aracın yakılmasıyla meydana geldiğini yazdı.

Diğer olayın ise Aşağı Baf bölgesinde meydana geldiğini yazan gazete 58 yaşındaki şahsa ait aracın önce çalındığını daha sonra ise ateşe verildiğini belirtti.

