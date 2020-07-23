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Baf'ta büyük yangın

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Baf'ta büyük yangın
Güney Kıbrıs'ın Baf ilçesine bağlı öğleden sonra meydana gelen yangın halen söndürülemediği bildirildi.
Baf'ın köylerinden Koili'nin kırsal alanında başşayan ve rüzgarın etkisiyle sık ve makilik alana yayılan yangına üç itfaiye aracı ile iki yangın söndürme helikopteri ve bir ucağın müdahale ettiği bildirildi.
Yangının erişimi güç olan bir bölgede olduğu için karadan müdahalenin zor olduğu bu nedenle kontrol altına almanın güç olduğu da belirtilmekte. 
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