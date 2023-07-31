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Baf'ta büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

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Baf'ta büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Rum polisinin dün Baf’ta iki Kıbrıslı Rum’un tasarrufunda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdiği haber verildi.
Yapılan operasyon sonucunda 12 buçuk kilo kokain ve 27 kilo hint keneviri ele geçirildiğini yazan Haravgi gazetesi, olayla ilgili olarak 27 ve 36 yaşlarında iki kişinin tutuklandığını, araştırmaların ise sürdüğünü ekledi.
 
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