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Baf'ın tanınmış doktoru koronavirüse yenildi

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Baf'ın tanınmış doktoru koronavirüse yenildi
Güney Kıbrıs'ta Baf’ın tanınmış doktorlarından biri olan 66 yaşındaki Mihalis Marku’nun koronavirüs nedeniyle bugün tedavi gördüğü Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. 
Rum haber kaynaklarına göre, Dr.Mihalis Marku, virüsü kapmasından kısa bir süre sonra entübe şekilde Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı.
Rum haber kaynaklarına göre EDEK partisi de, Marku’nun ölümünden dolayı duyudğu üzüntüyü dile getiren taziye mesajı yayımladı. 
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