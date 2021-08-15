Baf Havalimanı’nda 23 kilo 124 gram hint keneviri ele geçirildi

Güney Kıbrıs'ta polisin dün akşamüzeri Baf Havalimanı’nda, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a giden 25 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 23 kilo 124 gram Hint keneviri ele geçirdiği haber verildi.

Uyuşturucunun, bahse konu şahsa ait iki valiz içindeki 40 naylon çantada bulunduğunu bildiren Rum haber kaynakları, 25 yaşındaki kişinin polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındığını belirtti.

Haberde bahse konu şahsın uyuşturucuyu, Güney Kıbrıs’a geldiğinde teslim etmek üzere, Selanik’te tanımadığı kişilerden ücret karşılığında aldığı ifade edildi.

