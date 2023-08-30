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Baf Hava Üssü'nde görevli Yunan subay hayatını kaybetti

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Baf Hava Üssünde meydana gelen kazada ağır yaralanan Yunan askeri dün hayatını kaybetti

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Baf Hava Üssü'nde görevli Yunan subay hayatını kaybetti
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RMMO’nun Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssünde” görevli olan ve 17 Ağustos tarihinde üs içerisindeki rutin bakım sırasında meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Yunan subayI Vasillis Bratos dün hayatını kaybettiği haber verildi.
Yunan subayın, rutin bakım çalışmaları çerçevesinde askerî bir kamyonun lastiğini tamir etmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucunda ciddi şekilde yaralandığını ve 12 gündür verdiği yaşam savaşını dün kaybettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, cenaze masraflarının devlet tarafından karşılanacağını ve askeri tören düzenleneceğini ekledi.
 
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