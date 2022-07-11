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Baf bölgesinde iki büyük yangın çıktı

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Baf bölgesinde iki büyük yangın çıktı

Baf bölgesinde bugün öğle saatlerinde iki büyük yangın çıktı.

Güney Kıbrıs'taki haber kaynaklarına göre, Baf’a bağlı “Kritou Terra” (Girittera) ve “Drushia” (Truşa) bölgelerinde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

“Drushia” bölgesindeki yangının söndürülmesi çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi’ne ait 4 uçak ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait bir de helikopter katılıyor.

“Kritoy Terra” (Girittera) bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri katılırken hava unsurlarından da yardım istendiği belirtildi.

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