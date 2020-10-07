Baf Belediyesi, Kıbrıs Türk mallarını belediyenin mülkiyetine geçirdi

banner480
banner69
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
43 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
25 0
 
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
134 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
241 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
39 0
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
28 0
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
160 0
banner529

Baf Belediyesi, Kıbrıs Türk mallarını belediyenin mülkiyetine geçirdi

banner476

banner533
Baf Belediyesi, Kıbrıs Türk mallarını belediyenin mülkiyetine geçirdi
Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, Baf şehir merkezindeki binaların yüzde 70’ini oluşturan Kıbrıs Türk mallarını, kimi zaman yıkma, kimi zaman da belediye meclisinin dahi haberi olmadan belediyenin mülkiyetine geçirme şeklindeki keyfi uygulamaları Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısında tartışma konusu oldu. 
Alithia’ya göre Komite başkanı ve üyeleri ile arasında zaman zaman ses tonlarının yükseldiği toplantıda Fedonos “çabalarını” sürdüreceğini söyledi.
Komite Başkanı Skevi Kukuma toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Baf Belediye Başkanı Fedonos’un şahsen Kıbrıs Türk mallarında ikamet eden Rumlara giderek sizi çıkaracağım, sokağa atacağım diyerek tehdit ettiğini söyledi, Fedonas Fedonos’u yetkiyi kötüye kullanmak ve keyfi davranmakla suçladı. 
DİSİ’li Milletvekili Kostas Konstantinu ise bir dahaki seçimde milletvekilliğine talip olmayacağını, belediye başkanlığı seçimine katılacağını belirterek Fedonos’un, kendi tercih ettiği projeleri uygulamak için, 1974’ten beridir bu binaları elinde bulunduran insanlar şikâyet edemesin diye, sabahın 3-4’ünde veya Pazar günleri buldozerler ile kapıya dayandığını” söyledi. Konstantinu, Baf’ın başka bölgelerin kalkındırılması konusunda aynı tavır ve davranışları sergilemediğine de dikkat çektiği Fedonos’u “devlet kurumlarının yerine geçerek tek tabanca ve imparator gibi davranmakla” suçladı.
Fedonas Fedonos ise kendini savunurken “Kkentin merkezindeki özelliği, yapıların yüzde 70’inin Kıbrıs Türk malı olmasıdır. Ancak AB’nin de finanse ettiği peyzaj projesi birçok parselin kiralanmasını gerekli kılıyor. Bu mücadelede geri adım atmayacak, çabamı sürdüreceğim. Çünkü Baf Belediyesi örneğinde kent, şehir merkezi olmadan yeniden başlatılamaz, iyi ya da kötü; şehrimizin merkezi Kıbrıslı Türklere aittir.”
Haravgi de Fedonos’un, “Belediyeler yasasının, kendisine, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği yasasını bypass etme olanağı tanıyan bir boşluğunu kullanarak 2017’den beridir sürdürdüğü bu keyfi uygulama ile Baf Belediyesi’nin diğer bütün belediyelerden daha fazla mülk sahibi olduğunu” belirtti. 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.