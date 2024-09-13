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BAE ile işbirliği görüşmesi

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Rum lider Hristodulidis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmede enerji ve altyapılar konusundaki iş birliğinin ileriye götürülmesi ve ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konuşuldu

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BAE ile işbirliği görüşmesi
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’la görüştü.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis ile Al Nahyan’ın önceki gün akşamüzeri yaptıkları görüşmede ele aldıkları konular arasında enerji ve altyapılar konusundaki iş birliğinin ileriye götürülmesi, bölgesel gelişmeler, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi amacıyla stratejik ilişkinin hızlandırılması yöntemlerinin bulunduğunu yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise konuyla ilgili açıklamasında, ziyaret ve görüşmenin, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine yapıldığını belirtti.

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