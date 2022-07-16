Ayran Güney’de gözde içecek oldu

Türk içeceği olarak bilinen ayran, son dönemde Güney Kıbrıs’ta büyük ilgi görmeye başladı



Ayran, Güney Kıbrıs’ta yaz aylarında popüler bir içecek olma yolunda ilerliyor.

Politis gazetesi: “Ayran Geri Döndü” başlığı altında verdiği haberinde, Türk içeceği olarak bilinen Ayran’ın son dönemde Güney Kıbrıs’ta ilgi görmeye başladığını ve marketlerde satıldığını yazdı.

Ayranın Osmanlı zamanında Kıbrıs’a geldiğini ve seyyar satıcılar tarafından satılmakta olduğunu belirterek tarihi bilgilere yer veren gazete, seyyar satıcıların bulunmadığı bu dönemde ise süpermarketlerde ayran içeceğinin yer aldığını vurguladı.

Gazete, ayran üreten şirketlerden biri olan “H.F Hadjigeorgiu Dairies” tarafından yapılan açıklamada, şirketin haftada 200 ila 400 şişe ayran sattığını belirtmesinin ise Kıbrıslı Rumların da ayranı sevdiklerini gösterdiği yorumunda bulundu.

