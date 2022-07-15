banner762
banner815
Covid belirtileri güncellendi
Covid belirtileri güncellendi
59 0
Kum zambakları yok oluyor
Kum zambakları yok oluyor
23 0
 
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
50 0
Göçmenköy’de 4 imza birden
Göçmenköy’de 4 imza birden
131 0
Hem serin hem şifa kaynağı
Hem serin hem şifa kaynağı
45 0
Nereye gidiyoruz?
Nereye gidiyoruz?
41 0
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
29 0
banner797

Ayran, Güney'de popüler içecek olma yolunda

banner476

banner825
Ayran, Güney'de popüler içecek olma yolunda

Ayran, Güney Kıbrıs’ta yaz aylarında popüler bir içecek olma yolunda ilerliyor.

Politis gazetesi: “Ayran Geri Döndü” başlığı altında verdiği haberinde, Türk içeceği olarak bilinen Ayran’ın son dönemde Güney Kıbrıs’ta ilgi görmeye başladığını ve marketlerde satıldığını yazdı.

Ayranın Osmanlı zamanında Kıbrıs’a geldiğini ve seyyar satıcılar tarafından satılmakta olduğunu belirterek tarihi bilgilere yer veren gazete, seyyar satıcıların bulunmadığı bu dönemde ise süpermarketlerde ayran içeceğinin yer aldığını vurguladı.

Gazete, ayran üreten şirketlerden biri olan “H.F Hadjigeorgiu Dairies” tarafından yapılan açıklamada, şirketin haftada 200 ila 400 şişe ayran sattığını belirtmesinin ise Kıbrıslı Rumların da ayranı sevdiklerini gösterdiği yorumunda bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.