Aynı büfe 48 saat içerisinde iki kez soyuldu

Baf’ta bir büfenin 48 saat içerisinde iki kez soyulduğu, Rum polisinin ise olayla ilgili beş kişiyi tutukladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Baf’ın “Hloraka” semtinde 24 saat açık olan bir büfenin, 48 saat içerisinde iki kez soyulduğunu yazdı.

Gazete, 8 Mart tarihinde sabah saat 03:30 sularında yüzleri maskeli iki kişinin büfe çalışanı 50 yaşındaki kişiyi ellerindeki demir sopalarla korkutarak kasadaki 400 Euro’yu çaldıklarını, polisin araştırması sonucunda ise olayla ilgili görülen 5 kişinin yakalandığını yazdı.

Aynı büfenin ilk olaydan 48 saat sonra yine bir soyguna maruz kaldığını ve yüzü maskeli bir şahsın silah zoruyla kasadan 300 Euro alarak kaçmayı başardığını vurgulayan gazete, polisin araştırmasının ise devam ettiği bilgisini aktardı.

