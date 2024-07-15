Ayia Napa’da bıçaklama

Alithia gazetesi, polise saat 02.00 civarında Ayia Napa’daki Ortaçağ Manastırı bölgesinde yaralı bir şahıs olduğuna dair ihbar gittiğini ve olay yerine polis ile ambulansın gittiğini kaydederek, şahsın hemen hastaneye kaldırıldığını yazdı.
Gazete, şahsın ameliyata alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydederken, 42 yaşındaki zanlının olaydan bir süre sonra gözaltına alındığını ve bugün mahkemeye çıkarılacağını belirtti.
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