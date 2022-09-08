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Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola Güney Kıbrıs'a geliyor

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Metsola, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek. ve ardından Anastasiadis'le ortak basın toplantısı düzenleyecek. Metsola daha sonra Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi Başkanı Annita Demetriou ile de bir araya gelecek ve meclise hitap edecek

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola Güney Kıbrıs'a geliyor
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, yarın Güney Kıbrıs’a gidecek.
Avrupa Parlamentosu Basın Ofisinin açıklamasında göre, Metsola, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek. ve ardından Anastasiadis'le ortak basın toplantısı düzenleyecek. Metsola daha sonra Kıbrıs Rum Yönetimi Meclisi Başkanı Annita Demetriou ile de bir araya gelecek ve meclise hitap edecek.
Metsola ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile de ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de bir araya gelecek.
Roberta Metsola günün sonunda da, Güney Kıbrıs’ta sözde Mağusa Belediyesinin başkanı ve meclis üyeleri ile Derinya’da bir görüşme yapacak, ardından Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan üniversite öğrencileri ve gençlik örtüleri üyelerine yönelik Güney Lefkoşa’da Kıbrıs Üniversitesi'nde düzenlenecek oturuma katılacak.
 
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