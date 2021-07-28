Avrupa Konseyi’nden EuroAsia Interconnector bağlantısı için 100 milyon Euro

100 milyon Euro’luk ödeneğin, bağlantılı olmayan tek AB üyesi olduğuna dikkat çekilen Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun kaldırılması ve sürdürülebilir bir yeşil ekonominin geliştirilmesi maksatlı onaylandığı kaydedildi

Avrupa Konseyi’nin EuroAsia Interconnector elektrik bağlantısı için Güney Kıbrıs’a, Kurtarma Planı’nın bir parçası olarak 100 milyon Euro ödenek verilmesini onayladığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Konsey tarafından yapılan açıklamada, 100 milyon Euro’luk ödeneğin, bağlantılı olmayan tek AB üyesi olduğuna dikkat çekilen Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun kaldırılması ve sürdürülebilir bir yeşil ekonominin geliştirilmesi maksatlı onaylandığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ın EuroAsia Interconnector’e bağlanmasının “ikmal güvenliği, daha rekabet edebilir yerel elektrik enerjisi fiyatı sağlayacağı ve elektrik şebekesinin AB’nin kıtasal sistemine bağlanmasıyla Güney Kıbrıs’ın yenilenebilir kaynaklardan daha temiz elektrik enerjisi kullanımının artmasına olanak tanıyacağı” belirtildi.

Açıklamada EuroAsia Interconnector’ün İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan (Girit) arasında toplam bin 208 kilometre uzunluğa sahip sınırlar ötesi bir proje olduğu hatırlatıldı.