Avrupa Komisyonu Komiserliği'ne Kadis önerisi

Hristodulidis, Güney Kıbrıs adına Avrupa Komisyonu Komiserliği'ne Kostas Kadis’in ismini önerdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs adına Avrupa Komisyonu Komiserliği'ne Kostas Kadis’in ismini önerdiği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Kostas Kadis’in geçmiş hükümetlerde de bakanlık görevi yaptığına dikkati çekerek Kadis’in isminin Avrupa Parlamentosu’nun onaylaması durumunda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in komiserler kolejinde yer alacağını yazdı.

Gazete, Kostas Kadis’in Tassos Papadopulos hükümeti döneminde sağlık bakanlığı, Nikos Anastasiadis’in iki hükümet döneminde ilk önce eğitim daha sonra ise tarım bakanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı.

Kadis’in, 2023 başkanlık seçimlerinde, o dönemde hükümette bulunduğu sırada Hristodulidis’in adaylığını desteklediğini ancak beklenilenin aksine Hristodulidis hükümetinde yer almadığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir buçuk yıllık bir gecikmenin ardından komiserlik için Kostas Kadis’in ismine karar kıldığını belirtti.

Habere göre konu hakkında yazılı açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi’nin, Avrupa Komisyonu’ndaki komiserlik görevine öğretim görevlisi Kostas Kadis’in ismini önerdiğini ifade etti.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca, Hristodulidis’in geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile telefon görüşmesi yaparak konu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, ayrıca Hristodulidis’in seçtiği isim konusunda bilgi verdiğini de söyledi.

Habere göre Kadis, hükümetin açıklamasının ardından “X” platformundan yaptığı açıklamada kendisini bu göreve layık görmesinden dolayı Hristodulidis’e yönelik teşekkürlerini sunarken görevini en iyi şekilde yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.



