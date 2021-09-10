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Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’a 157 milyon Euro ödeme yaptı

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Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’a 157 milyon Euro ödeme yaptı

Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a “Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu”ndan ön finansman olarak 157 milyon Euro ödeme yaptığı haber verildi.

Bu miktarın, “Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu”ndan Güney Kıbrıs’ın payına düşen finansman ve kredilerin yüzde 13’ünü teşkil ettiğini yazan Alithia ve diğer gazeteler, ödeneğin ülkenin ulusal kurtarma ve dayanıklılık planına kaydedilen yatırım ve reformların hayata geçirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanlığı söz konusu gelişmeyle ilgili “tarihi bir günden” söz ederken, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise Rum Meclisini, reformların hayata geçirilmesi için seferber olmaya çağırdı.

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