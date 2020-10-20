Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs'a altın pasaportlar hakkında izahat için 2 ay süre verdi

Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs ve Malta’ya, yatırım karşılığı vatandaşlık verdikleri programlarla ilgili izahat vermesi için 2 aylık süre tanıdı ve bunun yapılmaması halinde, bu ülkeler aleyhinde hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs ile Malta’nın “altın pasaport” programlarının iyi niyetli işbirliği ilkesiyle bağdaşmadığının ve yatırım/ödeme karşılığı birlik vatandaşlığı verilmesinin, AB vatandaşlığının değerini düşürdüğüne işaret etti.

Avrupa Komisyonu ayrıca, AB vatandaşlığının doğası gereği, bu sistemlerin birliğin bütününde sonuçlar doğurduğuna; AB üyesi bir ülkenin vatandaşlık vermesi durumunda, o kişinin otomatik olarak AB vatandaşı olduğuna ve AB üyesi ülke vatandaşlarının tüm haklarından yararlanabildiğine dikkat çekti.