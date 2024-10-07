“Avdimu” (Düzkaya) köyündeki Kıbrıs Türk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Limasol’a bağlı “Avdimu-Evdim” (Düzkaya) köyünde bulunan bazı Kıbrıs Türk evlerinin atıl durumda olduğu, bazılarının yıkılma tehlikesinin bulunduğu ve çoğunun da kemirgen yuvası haline geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, köy muhtarı Andreas Fotiu’nun, genç nüfusun mesleki faaliyetlerde kullanmak için bina ihtiyacı olmasına karşın, köydeki Kıbrıs Türk binalarının atıl halde durduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, köyde 42 farklı bölgeden gelen yaklaşık 640 kişinin yaşadığını söyleyen Fotiu’nun, bu binalara yerleştirilebilecek gençler bulunduğunu ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne yaptıkları başvurunun üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, bu yönde herhangi bir adım atılmadığını kaydettiğini belirtti.

Habere göre Fotiu, iki yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in köye gelerek incelemelerde bulunduğunu, kendisinin de Meclis Göçmenler Komitesi’ne çağrıldığını ve 15 kadar evin durumuyla ilgili komitede bilgi verdiğini, bu evlerin gençlere mesleki amaçla kullanım için tahsis edilebileceğini söylediğini, ancak prosedürlerin ilerlemediğini ifade etti.

