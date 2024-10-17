“Athienu” (Kiracıköy) Muhtarı'ndan Hristodulidis'e Piroi Kapısını açın mektubu

“Athienu” (Kiracıköy) Muhtarı Kiriakos Kareklas’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında New York’ta gerçekleştirilen görüşmenin ardından dün, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e “Piroi” (Gaziler) barikatının açılmasını talep eden bir mektup gönderdiği belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde Larnaka kazasının uç kısmında kalan Athienu Belediyesi'nin uzun zamandır bunu talep ettiğini, ancak bunca yıldır bu talebine olumlu bir karşılık alamadığını yazdı.

Gazeteye göre Kareklas Hristodulidis’e yönelik mektubunda, herkesin umudunun Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunması için müzakerelerin en kısa zamanda başlaması olmasına rağmen, güven yaratıcı önlemler ve yeni sınır kapıları açılmasıyla ilgili tartışmanın Athienu (Kiracıköy) Belediyesi'nin “Piroi” (Gaziler) barikatıyla ilgili talebini gündeme getirdiğini dile getirdi.

Kareklas Hristodulidis’in başkanlıkta “Yarı İşgal Altındaki ve Uç Kısımdaki Belediyeler Komitesi'yle” yaptığı toplantılar ve Hristodulidis’in “Athineu” (Kiracıköy) sakinlerine “Piroi” (Gazilar) barikatının açılmasının dahil edilmemesi durumunda başka bir barikatın açılmasının düşünülemeyeceğine dair taahhütlerinin akabinde, “Athineu” sakinlerinin Hristodulidis’in verdiği sözleri tutmasını ve “Piroi” (Gazilar) barikatının dahil edilmemesi halinde herhangi başka bir barikatın açılmasını kabul etmemesini beklediklerine işaret etti.

“Piroi” barikatının açılmasının insani bir konu olduğunu ve Athineu Belediyesi'nin 1974 yılının akabinde ulaşım konusunda izole edildiğini ifade eden Kareklas, “Piroi” aracılığıyla “Athienu”-Lefkoşa yolunun açılmasıyla mesafenin 10 dakika içerisinde kat edileceğini, şimdi ise “Athienu” sakinlerinin başkente gitmek için 45-60 dakikaya ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Kareklas açıklamasında “Piroi” (Gaziler) barikatının Rum hükümetinin yeni sınır kapıları açılmasıyla ilgili planlamalarına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

