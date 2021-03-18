“Astromerit-Evrihu” arasında dört şeritli yol yapılacak

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır onay bekleyen “Astromerit-Evrihu” arasında dört şeritli yol yapımına dün onay verdi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun “Astromerit” köyünü “Evrihu” köyüne bağlayacak otoyolu, bölge halkı tarafından uzun yıllardır bekleniyordu.

Gazete, 11,3 kilometre uzunluğunda olması öngörülen yolun 70 milyon Euro’ya mal olacağını belirtirken, yolun Astromerit bölgesinde, ara bölgeden geçmesi için uzun yıllardır BM’yle müzakerelerin sürdüğünü ancak KKTC makamlarının karşı çıkması sebebiyle ise sonuç alınamadığını iddia etti.

Haberde, yolun, ara bölgeden geçmeden yapılacağı vurgulandı.