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Askerlik görevini yaparken ölen Thanasis Nikolau davası yeniden Başsavcılık gündeminde

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Askerlik görevini yaparken ölen Thanasis Nikolau davası yeniden Başsavcılık gündeminde
Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), 17 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen ve o dönemde 27 yaşında olan Thanasis Nikolau’nun ölüm sebebinin intihar değil de cinayet olmasının kesinleşmesinin ardından yapılan soruşturmanın yarın Başsavcılığa iletileceği belirtildi. .
Fileleftheros gazetesi, Nikolau’nun ölümüne ilişkin rapor hazırlayan soruşturma memurlarının topladıkları delillerle birlikte nihai görüşlerinin yer aldığı raporun yarın Başsavcılığa iletileceğini yazdı.
Gazete, soruşturma raporunun sunulmasıyla birlikte yarın herhangi bir şeyin açıklanmasının beklenmediğini çünkü nihai kararlar alınmadan önce verilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.  
Gazete, Nikolau’nun ölümünün, boğulmaya bağlı olarak suça kurban gittiğinin daha önce kesinleştiğini de anımsattı.
 
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