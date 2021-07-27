Askeri birlikte 30 asker gıda zehirlenmesi geçirdi

Larnaka’daki bir askeri birlikte görev yapan 30 askerin, gıda zehirlenmesi geçirdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 24 Temmuz’da meydana gelen olayla ilgili Rum Savunma Bakanlığı’nın araştırma başlattığını ve askere yemek servisi yapan catering şirketinin yemeklerinden örnek alınarak laboratuvara gönderildiğini yazdı.
Haberde, gıda zehirlenmesinin salçadan kaynaklandığından şüphelenildiği kaydedildi.
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