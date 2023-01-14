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Aşırı yağışlar Güney Kıbrıs’ta da etkili oluyor

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Aşırı yağışlar Güney Kıbrıs’ta da etkili oluyor
 Kıbrıs’ın genelini etkisi altına alan yoğun yağışlar Güney Kıbrıs’ta su baskınlarına sebep olurken, Trodos’a giden yollar yoğun kar yapışı sebebiyle kapandı.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan haberlere göre, sağanak yağış özellikle Mağusa ve Larnaka bölgesinde etkili oldu.
“Aya Napa” ve “Protara” bölgelerini etkileyen sağanak yağış sebebiyle yolları ve bazı ev ve işyerlerini su bastı, Rum İtfaiyesi ise 50’den fazla çağrıya yanıt verdi.
Haber sitesi, bir şahsın sel sularında kano yaptığı görüntüleri de okuyucusuyla paylaştı.
Haberde, Trodos zirvesi ve eteklerine yoğun kar yağışının sürdüğü, Trodos’a giden tüm yolların ise kapandığı vurgulandı.
 
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