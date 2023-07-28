Aşırı sıcak havada paket servis ve güneş altında çalışma yasaklandı

Güney Kıbrıs’ta sıcak hava nedeniyle, Meteoroloji Dairesi’nden yapılacak uyarının koduna göre, ürün dağıtımı ve güneş altında ağır işler yapılması yasaklandı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum Çalışma Bakanlığı emirnamesi uyarınca motosiklet, bisiklet, scooter vb ile ürün teslimatı/paket servis, inşaat, v.b gibi çalışmaların Rum Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan sıcaklık uyarılarının koduna göre değişen saatlerde yasak olacak.

Buna göre paket servis ve açık alanda çalışma yasağı Meteoroloji Dairesi’nin hava sıcaklığıyla ilgili tehlike düzeyini “kırmızı” koduyla nitelediği uyarının başlama ve bitiş saatleri arasında, “turuncu” koduyla nitelediği uyarı süresince de 12.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak.

