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Aşıların karıştırılması iyi sonuç verdi

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Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı İlaç Hizmetleri Müdür Yardımcısı Dr. Elena Panayaotopulu’nun, Covid-19 aşılarının karıştırılması veya karıştırılıp-eşleştirilmesinden (mix and match) ötürü Güney Kıbrıs’ta ciddi bir yan etkinin kayda geçirilmediğini söylediğini yazdı.

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Aşıların karıştırılması iyi sonuç verdi
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Panayotopulu, farklı aşıların karıştırılmasıyla ilgili göstergelerin çok iyi olduğunu da belirtti.
Güney Kıbrıs’ta üçüncü doz Covid-19 aşılarının yalnızca mRNA aşılarıyla yapıldığını ve bu yüzden vatandaşların üçüncü takviye dozunu Pfizer veya Moderna aşılarıyla olduklarını kaydeden gazete, 3’ncü doz aşısını olan bir kişide alerjik reaksiyon görüldüğünü ancak bunun aşıların karıştırılıp eşleştirilmesinden kaynaklanmadığını ifade etti.
 
 
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