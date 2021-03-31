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Aşı yaptıranlar Güney Kıbrıs'a karantinasız giriş yapabilecek

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Koronavirüs aşısı yaptırmış ve Güney Kıbrıs'a varışlarında kendilerine Rum yönetimi tarafından verilecek aşı belgesi olan bütün yolcuların, geldikleri ülkeye bakılmaksızın Güney Kıbrıs'a girişlerinde, zorunlu karantinadan ve PCR testi zorunluluğundan muaf tutulacak

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Aşı yaptıranlar Güney Kıbrıs'a karantinasız giriş yapabilecek
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Rum  Bakanlar Kurulu, koronavirüs aşısı yaptırmış ve Rum yönetiminin ilgili aşı belgesine sahip olan yolcuların 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla karantinasız ve PCR gerektirmeden Güney Kıbrıs'a giriş yapabileceği yönünde karar aldı.

Rum haber kaynaklarına göre Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan karar Rum Taşımacılık Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre koronavirüs aşısı yaptırmış ve Güney Kıbrıs'a varışlarında kendilerine Rum yönetimi tarafından verilecek aşı belgesi olan bütün yolcuların, geldikleri ülkeye bakılmaksızın Güney Kıbrıs'a girişlerinde, zorunlu karantinadan ve PCR testi zorunluluğundan muaf tutulacak.

Bu şartlarla Güney'e gidecek yolculardan,  Rum Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen; son doz aşının yaptırıldığı tarihten sonraki gün ile seyahat tarihi arasındaki gün sayısı kuralına uygunluk aranacak.  Rum Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bu gün sayısının http://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers adresindeki cyprusflightpass platformunda yayınlanacağı kaydedildi.

Rum yönetiminin aşı belgesine sahip olan yolcuların, yukarıda belirtilen platformdaki elektronik başvuru formunu doldurmaktan muaf olmayacakları bilgisi de verildi.

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