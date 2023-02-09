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Aşağı Baf Limanı'nda eski eser fışkırıyor

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Aşağı Baf Limanı'nda eski eser fışkırıyor
 Aşağı Baf Limanı'nda, gerek modern liman havzası, gerek liman çevresindeki denizde geniş bir alanda önemli eski eserler bulunduğu haber verildi.
Rum Eski Eserler Dairesine göre, bu bulguların Aşağı Baf Limanı'nı Kıbrıs’ın en önemli su altı arkeolojik alanlarından biri haline getirdiğini yazan Politis gazetesi, Eski Eserler Dairesi'nin, Aşağı Baf Limanı'nda tespit edilen zengin arkeolojik materyallerden ötürü, Limanlar İdaresi'nin başlattığı ve dalgakıran inşa edilmesiyle ilgili çalışmaları durdurduğunu ifade etti.
Gazete, eski eserler dairesinin bölgeye bir denizaltı parkı inşa edilmesi önerisinde bulunduğunu ekledi.
 
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