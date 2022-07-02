Rum liderAnastasiadis’in AB-NATO yemeğinde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı ayaküstü görüşmede dile getirdiği tezlere Erdoğan’ın KKTC makamlarını işaret ederek, “aranızda anlaşın” diye yanıt verdiği öğrenildi

Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in önceki akşam gerçekleştirilen AB-NATO yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı ayaküstü görüşmede dile getirdiği tezlere Erdoğan’ın yanıtının, KKTC makamlarını işaret ederek, “aranızda anlaşın” şeklinde olduğu belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Aranızda Anlaşın – Erdoğan, Anastasiadis’in Kendisine Söyledikleri Karşısında Tutum Takınmaktan Kaçındı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in AB-NATO liderler yemeği çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ayakta kısa bir konuşma gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in söz konusu konuşmada Erdoğan’a özetle “Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının BM çatısı altında başlamasına her zaman hazır olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanması ve AB-Türkiye ilişkileri için faydalı olacağını” ilettiğini; Erdoğan’ın ise “Kıbrıs’ta tarafların tezlerini sundukları ve diyaloğun başlama noktasının bulunabilmesi adına Kıbrıs Türk liderliğiyle bir çaba saf edilmesinin doğru olacağı” yanıtını verdiğini iddia etti. Gazete, Erdoğan’ın bu yanıtıyla, “sorumluluğu iki tarafın üzerine attığı” yorumunda da bulundu.

Haberin devamında Anastasiadis’in söz konusu yemek çerçevesinde yaptığı diğer temaslara da yer verildi.

Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı KiriakosMiçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı EmanuelMacron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanıo Joe Biden ve diğer bazı liderlerle temaslarda bulundu.

Anastasiadis'in, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda ise ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la görüşmesine değindi ve ele alınan konular arasında Kıbrıs sorununun çözüm çabalarındaki çıkmazın aşılmasının da yer alındığı kaydedildi.

