“Arablu, KKTC’yi üs olarak kullanıyordu”

Güney Kıbrıs’ta İsrail hedeflerine saldırma planı yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Mohammed Reza Ebadi Arablu’nun KKTC’yi, bazı kişilerle temasta bulunmak için üs olarak kullandığı ve yönetiminde olduğu İranlılarla KKTC’deki bir kumarhanede bir araya geldiği iddia edildi

Güney Kıbrıs’ta İsrail hedeflerine saldırma planı yaptıkları gerekçesiyle, Kasım ayında tutuklanan ve Mohammed Reza Ebadi Arablu yönetiminde olduğu iddia edilen 38 ve 51 yaşlarındaki iki İranlı'yla ilgili gelişmeler, dünkü Rum basınında da yer aldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Mohammed Reza Ebadi Arablu ile ilgili ayrıntılara yer verdiği haberinde, Arablu’nun geçen Kasım ayında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Yahudi iş adamı Itzik Moshe’ye yönelik başarısız cinayet girişiminde rol oynayan kişi olduğuna dikkati çekti.

Kimlikte isminin Mohammed Reza Ebadi Arablu olarak geçtiğini ancak gerçek isminin bu olmadığını yazan gazete, Arablu’nun, pandemi döneminde KKTC’ye gelerek burada 4 ay kaldığını da iddia etti.

Arablu’nun KKTC’yi, bazı kişilerle ve özellikle kendi vatandaşlarıyla temasta bulunmak için üs olarak kullandığını iddia eden gazete, adaya geliş amacının Limasol’da ikamet eden Kıbrıs pasaportuna sahip, taşınmaz mallarla ilgili şirket sahibi İsrailli'ye yönelik terör saldırısında bulunmak olduğunu savundu.

Gazete haberinde Arablu’nun çeşitli isimler ve telefonlar kullandığını yazarken Arablu’nun yönetiminde bulunan ve tutuklanan iki İranlı'nın ifadelerine de geniş şekilde yer verdi.

Arablu’nun, 51 yaşındaki İranlı ile KKTC’deki bir kumarhanede bir araya geldiğini iddia eden gazete, Arablu ile 51 yaşındaki İranlı'nın, 2011 yılında Gürcistan’da tanıştıklarını yazdı.

Haberde ayrıca 51 yaşındaki İranlı ile Arablu’nun WhatsApp üzerinden temas kurduğu, yazışmaların ise polisin incelemesi altında olduğu da belirtildi.

Haberde 51 yaşındaki kişinin KKTC’de yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ve burada sahte belge düzenlediği gibi suçlamaların da bulunduğu savunuldu.

Gazete tutuklanan 38 yaşındaki İranlı'nın da Arablu ile sürekli temas halinde olduğunu yazdı.

