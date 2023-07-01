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Ara bölgeye güneş parkı projesi yavaş ancak istikrarlı şekilde ilerliyor

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Ara bölgeye güneş parkı projesi yavaş ancak istikrarlı şekilde ilerliyor
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Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ortaklaşa yürütülen, ara bölgede Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafınca kullanılacağı belirtilen güneş parkı kurulumu projesinin yavaş ancak istikrarlı şekilde ilerlediği bildirildi.
Politis gazetesi: “Ara Bölgedeki Güneş Parkı İçin Araştırma” başlığı altında verdiği haberinde, AB’nin ve UNDP’nin finansmanlarıyla ara bölgede yapılacak olan, 30 ila 50 megavat gücündeki güneş parkı projesinin normal seyrinde ilerlediğini yazdı.
Gazete, AB Komisyonu’nun yakın geçmişte yayınladığı açıklamada, güneş parkı projesinin normal seyrinde devam ettiğinin, Alman bir şirkete verilen proje plan raporunun ise bu yılsonunda tamamlanmış olacağının duyurulduğunu aktardı.
Gazete, söz konusu raporun, projenin sürdürülebilirliğini ortaya koyarak, projenin geleceği adına belirleyici olacağını da vurguladı.
 
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