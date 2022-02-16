Ara bölgede ‘çocuk’ alarmı

BM askerleri tarafından Kiracıköy’deki ara bölgede 4 yaşında bir kız çocuğu bulundu. Kız çocuğunun ikiz kardeşinin de bulunması için helikopter yardımıyla yoğun araştırma yapıldı. Kızın ailesinin, KKTC’den Güney’e geçmeye çalıştığı ancak başarmadığı ortaya çıktı





BM Barış Gücü askerleri, “Athienu” (Kiracıköy) bölgesindeki ara bölgede 4 yaşındaki bir kız çocuğu tespit etti, Rum polisi alarma geçti. Kız çocuğunun yine kız olan ikiz kardeşinin de bulunması için helikopter yardımıyla ara bölgede ve Güney Kıbrıs’ta yoğun araştırma yapılıyor.

Rum haber kaynaklarına göre, polis konu hakkında yaptığı açıklamada, Arap kökenli olan 4 yaşındaki kız çocuğunun, Barış Gücü askerlerinin Yeşil Hat bölgesinde dolaşırken tespit edildiğini, ardından bölgedeki polis karakoluna götürüldüğünü belirtti.

Habere göre olayın ardından Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilisi de karakola çağrıldı. Haberde, çocuğun ailesinin arandığını ancak henüz bulunamadığı belirtilirken küçük kızın hangi koşullarda, tek başına Yeşil Hat üzerinde dolaştığının da araştırılmasına devam edildiği ifade edildi.

Rum polisi ve BM’nin, dün sabah ara bölgede tespit edilen kız çocuğunun yine kız olan ikiz kardeşinin de bulunması için helikopter yardımıyla ara bölgede ve Güney Kıbrıs’ta yoğun araştırma yaptığı belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Hristos Andreu, sabah 4 civarında, BM yetkililerinin gerçekleştirildiği devriye sırasında eski “Piroi”(Gaziler)-Larnaka yolunda, ara bölge içerisinde yanında refakatçisi olmayan 3 (bazı kaynaklar çocuğun yaşını 4 verdi) yaşındaki bir kız çocuğunun tespit edildiği bilgisini aldıklarını söyledi. Polislerin, küçük kızı teslim alarak “Athienu”(Kiracıköy) karakoluna götürdüklerini söyleyen Andreu, olayın hemen ardından, bakımını üstlenen Sosyal Hizmetler Dairesi’ne haber verildiğini, çocuğun aynı zamanda sağlık durumunu tespit etmek için Larnaka Genel Hastanesi’ne de götürüldüğünü belirtti.

Çocuğun ailesinin, Asya kökenli olduğunu ve KKTC’de yaşadığını ileri süren Andreu, polisin araştırmasından, bahse konu ailenin, önceki gün KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığını ancak başarmadığının tespit edildiğini savundu.

Andreu, ailenin geçmeye çalışırken çocuklardan birinin, hangi koşullarda olduğu henüz belirlenemeyen şekilde, ara bölgeye ulaşmayı başardığını, çocuklardan diğerinin ise henüz belirlenemediğini ve bulunması için araştırmaların yürütüldüğünü ifade etti.

UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique ise yaptığı açıklamada, ara bölgede kaybolan kız çocuğunun bulunması için polisin araştırmalarına destek verdiklerini söyledi.

