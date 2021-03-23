banner583
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
101 0
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
23 0
 
Taekwondocular kırdı geçti
Taekwondocular kırdı geçti
16 0
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
82 0
Dolmabahçe'de kazanan yok
Dolmabahçe'de kazanan yok
17 0
Vatandaşa PCR testi işkencesi
Vatandaşa PCR testi işkencesi
62 0
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
19 0
banner529
banner570

Ara bölgede ceset bulundu

banner476

Kiracıköy ile Akıncılar arasındaki ara bölgede 32 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu

banner624
Ara bölgede ceset bulundu
banner630
Kiracıköy ile Akıncılar arasında ara bölgede bugün sabah tarlada bir ceset bulunduğu öğrenildi.
Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre cesedin yabancı uyruklu  bir kadına ait olduğu ifade edildi.
Çürüyen cesedin tarlada çalışan bir çiftçi tarafından bulunduğu ve polisin geniş çapta soruşturma yaptığı belirtildi.
Meseleyle ilgili 32 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek şahıs tutuklandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.