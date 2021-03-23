Ara bölgede ceset bulundu

Kiracıköy ile Akıncılar arasındaki ara bölgede 32 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu

Kiracıköy ile Akıncılar arasında ara bölgede bugün sabah tarlada bir ceset bulunduğu öğrenildi.

Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre cesedin yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu ifade edildi.

Çürüyen cesedin tarlada çalışan bir çiftçi tarafından bulunduğu ve polisin geniş çapta soruşturma yaptığı belirtildi.

Meseleyle ilgili 32 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek şahıs tutuklandı.

