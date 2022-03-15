banner762
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
53 0
25 0
 
668 0
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
61 0
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
11 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
257 0
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
17 0
banner797
banner794

AP milletvekilinden Güney'e sert uyarı

banner476

banner714
AP milletvekilinden Güney'e sert uyarı

Hollandalı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Sophie in’t Veld’in, “altın pasaportlar” konusunda Güney Kıbrıs’a hitaben “ekonominizi karanlık işler üzerine kuramazsınız, bu uzun sürmez” ifadelerini kullandığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, kısa süren önce Avrupa Parlamentosu’nda onaylanan ve Avrupa Komisyonu’nu “altın pasaportların yasaklanması ve altın vizeler konusunda katı düzenlemelerin kabul edilmesi için öneri sunmaya çağıran” raporun raportörü olan Sophie in’t Veld, açıklamasında kısaca şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs ve Malta gibi ülkeler için, altın pasaportlarla ilgili programın, ulusal bütçelerinin büyük bir parçasını teşkil ettiğini anlıyorum. Ancak ekonominizi karanlık işler üzerine kuramazsınız, bu uzun sürmez. Dolayısıyla Kıbrıs hükümeti ve diğer hükümetlerin, bu çağrıya dikkat etmesini ve en nihayetinde askıya alınan bu programa son vermelerini umuyorum.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.