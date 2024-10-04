“Antonio Guterres’ten son bir çaba”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 15 Ekim tarihinde New York’ta bir araya gelecekleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tarafların görüşmeye ilişkin farklı bakış açıları taşımalarına karşın, Kıbrıs sorununun çözümü için özlü müzakerelerin başlaması adına “belki de son bir çabada bulunacağı” iddia edildi.

Politis gazetesi yukarıdaki başlık altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Hristodulidis’in 15 Ekim tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’le bir araya gelmelerinin, taraflarca farklı bakış açılarıyla değerlendirildiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in görüşme konusunda “açık gündemli değil” ifadesini kullanmasına karşın Tatar’ın görüşmenin “gayrı resmi” olarak addedilmesinde ısrarcı olduğunu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise “federal çözüm konusu kapanmıştır” şeklinde açıklamada bulunduğunu belirterek, farklı bakış açılarına karşın Guterres’in “fırsatın önümüzdeki yıl da devam edebilmesi adına son kez, özlü bir müzakere çabası göstereceğini” iddia etti.

Habere göre BM’den diplomatik bir kaynak, Guterres’in “sürece nefes aldırabilmek adına liderlerden, düşük siyasi düzeyde eylemler isteyeceğini” öne sürdü.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ise dünkü açıklamasında, üçlü görüşmenin olumlu etkilerini canlı tutmaya çalıştığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis dünkü açıklamasında; “Görüşme tek bir amaçla, müzakerelerin yeniden başlaması umutlarının olup olmadığının görülmesi amacıyla yapılır. Genel Sekreterin girişiminin çok önemli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Müzakerelerin, uzlaşılmış çerçeve temelinde ve Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için koşulların oluşturulması amacıyla bir görüşme gerçekleştirilmesini kendisinin uzun zamandan beridir arzuladığını” iddia eden Hristodulidis, “bekleyip göreceğiz, görüşme için hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

Gazete ayrıca, Hristodulidis’in Pazartesi günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdığını da aktardı.

