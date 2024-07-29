Anti-drone konusunda polisten teyit

Rum polisinin, Larnaka ve Baf havalimanları ve Merkezi Cezaevi gibi beş kritik yere “anti- drone” yerleştirmeyi planladığı şeklinde daha önce çıkan haberlerin teyit edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Anti-drone Kalkan İçin Teyit” başlıklı haberinde, daha önce yine Fileleftheros tarafından yayımlanan ilgili haberin, polisin yaptığı açıklamayla teyit edildiğini yazdı.

Gazete polisin, beş kritik binaya üç aşamada anti-drone yerleştirilmesine yönelik 16 Şubat 2022'de yüklenici firmayla imzaladığı sözleşmenin son tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu yazdı.



Yüklenici firmanın, sözleşme koordinatöründen, son tarihi bir diğer deyişle 31 Aralık 2024’ü etkilemeden, üç aşamalı zaman çizelgesini değiştirerek sözleşmeden doğan cihazların teslim süresinin uzatılmasını talep ettiğini yazan gazete, ilgili komitenin, yüklenici firmanın bu taleplerini inceleyerek yanıt vereceğini de belirtti.

