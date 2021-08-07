Annesine kızdı, apartmanı yaktı

Limasol’da 25 yaşındaki bir şahsın, 52 yaşındaki annesiyle tartıştıktan sonra, oturdukları apartman dairesini ateşe verdiği bildirildi.
Alithia gazetesi, beşinci katta bulunan apartman dairesinde çıkan yangının söndürülebilmesi için 3 itfaiye aracı ile bir forkliftin kullanıldığını ve tüm apartmanın, tedbir amaçlı boşaltıldığını yazdı.
Haberde, 25 yaşındaki şahsın suçunu kabul ettiği ve tutuklandığı belirtildi.
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