DİKO Milletvekili Hrisis Pandelidis ile Eski Maliye Bakanı Konstandinos Petridis arasında önceki gün, sosyal medyada Annan Planı ile ilgili atışma yaşandı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Pandelidis’in twitter hesabında Annan Planı referandumunun 19’uncu yıldönümüyle ilgili fotoğraf paylaştığını ve fotoğrafta Rumların yüzde 76’sının referandumda verdiği “hayır” yanıtını överek, bu yanıtın Güney Kıbrıs’ın AB’ye üye olmasını sağladığının ifade edildiğini yazdı.

Habere göre Petridis, Pandelidis’in paylaşımına tepki göstererek, Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinin referandumdan önce gerçekleştiğini ve “hayır” yanıtının bunu sağlamadığını kaydederken; Pandelidis de Petridis’in, paylaşımındaki nüansı anlamadığı için kızdığını ve referandumda “evet” yanıtı çıksaydı, AB’ye üye olacak bir “Kıbrıs Cumhuriyeti” olmayacağını kastettiğini belirtti.

