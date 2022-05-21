Ankete göre Hristodulidis önde

Güney’de “Başkanlık için kimi uygun görüyorsunuz” sorusuna karşılık yüzde 37 Hristoulidis; yüzde 18 Neofitu yanıtını verdi

Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında yapılacak başkanlık seçimi için “Sigma” anketine göre Kıbrıslı Rum eski sözcü ve Dışişleri Bakanı, Bağımsız aday Nikos Hristodulidis önde gidiyor.

Alithia gazetesi, anketi yorumlarken, bazı parti adayları ve diğer adayların henüz netlik kazanmaması nedeniyle manzaranın net olmadığını yazdı.

“Sigma” kanalı hesabına yapılan Rum Başkanlık seçimlerine yönelik anketin sonuçlarına yer veren Alithia gazetesi, bazı parti adayları ve diğer adayların henüz netlik kazanmaması nedeniyle manzaranın net olmadığını yazdı.

Gazete, ankete dayanarak, Nikos Hristodulidis’in oy oranının, adaylığını açıklamasının ardından düştüğünü, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise oy oranında yükselme gözlemlendiğini belirtti.

Habere göre, 9-16 Mayıs tarihleri arasında bin 14 kişiyle yapılan anket neticesinde “Başkanlık için kimi uygun görüyorsunuz” sorusuna karşılık yüzde 37 Nikos Hristoulidis; yüzde 18 Averof Neofitu; yüzde 12 Andreas Mavroyannis; yüzde 7 Ahilleas Dimitriadis yanıtını verdi.

Bugün seçim olsaydı kime oy verirdiniz şeklindeki soru karşısında ise Nikos Hristodulidis yüzde 37; Averof Neofitu yüzde 19; Andreas Mavroyannis yüzde 14; Ahilleas Dimitriadis yüzde 7 oy aldı.

-Diğer hazırlıklar

Öte yandan Fileleftheros gazetesi başkanlık seçimleri nedeniyle partiler tarafından yürütülen hazırlıklara yer verdi.

Gazete, Andreas Mavroyannis’in AKEL tarafından desteklenmesi sürecinin sona geldiğini ve Mavroyannis’in AKEL tarafından resmen desteklenmesinin beklendiğini yazdı.

