"Ankara'nın tuzağına düşülmemeli"

Eski Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, “Rum tarafının Ankara tarafından kurulan tuzağa düşmemeleri gerektiği” iddiasında bulundu

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi, Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans düzenledi.

Güney Kıbrıs eski dışişleri bakanı Yoannis Kasulidis konferansta yaptığı konuşmada, ilk kaygılarının Kıbrıs sorununa üzerinde hem fikir olunan karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunması arayışında ilerlemenin yollarının bulunması olduğunu dile getirdi.

Kasulidis, üçlü görüşmenin yapılacağı güne kadar yapılması gerekenlerle ilgili bir soruya karşılık ise Kasulidis “Rum tarafının görüşmelere gitmemesi konusunda Ankara tarafından kurulan tuzağa düşmemeleri gerektiği” iddiasında bulundu.

Rum müzakere grubu eski üyesi Tumazos Çelepis ise konferansın ikinci kısmında yaptığı konuşmada müzakereler esnasında Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını kabul etmek için siyasi eşitlik konusunda eş zamanlı olarak mutabakata varılması şartını ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Çelepis siyasi eşitliğin federasyonun çökmesine yol açacak şekilde siyasi eşitsizlik olarak şeytanlaştırıldığını da öne sürdü.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise konferansta yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak Annan Planı, Crans Montana ve kendisinin Kıbrıs toplumunun lideri olduğu dönemde birçok fırsat kaçırıldığını söyledi.

Talat konuşmasında siyasi eşitliğin federal bir yapının ilkesi olduğunu da söyledi.

Rum tarafının eski müzakerecisi Andreas Mavroyannis de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilecek gayri resmi yemeğe atıfta bulunarak, Ankara’nın, "Kıbrıs'ta diyaloğun yeniden başlatılmasına yardımcı olmadı" sorumluluğunu almak istemediği için bu yemeğin düzenlenmesini kabul ettiğini öne sürdü.

Rum Dışişleri eski bakanlarından Erato Kozaku Markulli ise konferanstaki konuşmasında New York’ta yapılacak görüşmeden herhangi bir şey beklemediğini dile getirdi.