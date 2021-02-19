Anastasiadis’in çözüm şartı: Askerden ve garantiden arınmak

Rum Lider Anastasiadis, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, herhangi bir üçüncü ülke bağımlılığından, askeri birliklerinden ve garantilerinden arınmış, bir AB üye devletine yol açması gerektiğini belirtti

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, gerçek anlamda bağımsız ve egemen bir devlete, herhangi bir üçüncü ülke bağımlılığından, askeri birliklerinden ve garantilerinden arınmış, uluslararası ve Avrupa hukukuna uygun modern bir AB üye devletine yol açması gerektiğini belirterek bunun da tüm Kıbrıs vatandaşları; Kıbrıslı Rumlar ve Türkler için barış içinde birlikte yaşama umutları yaratacağını söyledi.

Anastasiadis, Rum Başkanlık Sarayında düzenlenen özel bir tören sırasında Çek Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs yeni Büyükelçisi Vladimir Nemec’in güven mektubunu kabul etti.

Kıbrıs sorununa değinen Anastasiadis, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunundaki sürecine katılmasını kritik olarak nitelendirdi ve “Kıbrıs’ın bir AB üye ülkesi olarak AB kurumları çerçevesinde işlevsel bir ülkeye dönüştürülmesi amacıyla Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması ihtiyacı var” dedi.



