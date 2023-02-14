“Anastasiadis, yolsuzluklarıyla DİSİ’ye kara çaldı”

Eski Rum lider Glafkos Klerides’in kızı Keti Kliredis, Anastasiadis hakkında “Glafkos Klerides’e ve DİSİ’yi temsil eden ilke ve değerlere saygı göstermedi. Aksine, hükümetinin yolsuzluklarıyla DİSİ’ye kara çaldı” dedi

Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçiminin ikinci turunun yapıldığı önceki gün, koltuğu devretmeye hazırlanan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ’nin kurucusu ve eski Rum yönetimi başkalarından müteveffa Glafkos Klerides’in kızı Keti Klerides arasında şiddetli kavga yaşandı.

Güney’de yayımlanan Haravgi’nin aktardığına göre, oy kullandığı sırada DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya eşlik eden Keti Kliredis, Anastasiadis hakkında “Glafkos Klerides’e ve DİSİ’yi temsil eden ilke ve değerlere saygı göstermedi. Aksine, hükümetinin yolsuzluklarıyla DİSİ’ye kara çaldı, şimdi de onu parçalamaya çalışıyor” sözlerini sarf etti.

Gazetecilerin, Anastasidis’in “Kıbrıs’ta herkesin yaşantısı ve durumu açık kitaptır” sözünü hatırlatmalarına karşılık Keti Kleridis, “Kıbrıs küçük, hepimiz her şeyi biliyoruz. Belki bu kişiye nasıl davranmamız gerektiğini daha önce düşünmemiz gerekirdi” dedi. “Bir zamanlar, çıkarımıza ise (bildiğimiz şeyleri ve durumları) saklıyorduk” diyerek özeleştiride bulundu.

Keti Klerides “lider kişilik” diyerek Neofitu’ya tam destek verirken Anastasiadis için “birkaç güne kadar evine dönecek” dedi.

Gazete, Anastasiadis’in “birkaç güne kadar evine dönecek” sözüne çok öfkelenmiş olacağına işaret ederek Keti Klerides’in “büyük bir ismin hamalı” olduğunu söyledi. Anastasiadis, DİSİ’deki gelişmeler ve partinin 11 Mart’ta yapılması beklenen kurultayı arifesinde “Müdahalelerimle var olmaya devam edeceğim” dedi. “Hakkındaki, seçim kampanyası maksatlı iddiaların mesnetsiz ve kabul edilemez olduğunu” kaydeden Anastasiadis “Hükümetimin 10 yıllık icraatlarını sıfırlamak ve hiçbir ahlaki sınır tanımadan adımı lekelemek istiyorlar” diye konuştu.

