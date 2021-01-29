Anastasiadis, yolsuzluk ve altın pasaport skandalları hakkında kendini savundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yolsuzluk olayları ve vatandaşlık skandalı konusunda halka seslendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in kendisine yüklenen muhalefete sert bir dille yanıt vererek, aleyhindeki şahsi ve siyasi düzeydeki eleştirilerle ilgili bilindik argümanları tekrarladığını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, muhalefetin kendisi aleyhindeki eleştirilerin partisel amaçlarla bağlantılı olduğunu kaydederken, aleyhinde organize propaganda yürütüldüğünü belirtti.

Konunun özünde, saygınlığının azaltılması için gösterilen çabanın bulunduğuna işaret eden Anastasiadis, bu konunun abartıldığını ve “Kıbrıs Helenizmi’ni tehlikeye atan Türk tehditleri” ile pandemi görmezden gelinerek, tek mesele buymuş gibi gösterildiğini söyledi.

Anastasiadis, bazılarının tüm bu koşulları görmezden gelerek, yolsuzlukla mücadele bahanesiyle devletin dağılacağı konusunda tehdit etme noktasına geldiklerini ifade etti.

“Kıbrıs Yatırım Programı”nda boşluklar ve ihmaller bulunduğunu ve kendisinin de bu konuda sorumlulukları olduğunu kabul eden Anastasiadis, program için 8 yıl içerisinde 6 kez düzeltme yapıldığını ancak Rum Meclisi’nin de kurumsal denetimde etkin rol oynamadığını kaydetti.

Habere göre, Anastasiadis, bugün yolsuzlukla mücadelede yeni tedbirler açıklanacağını ve bu tedbirlerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde hiç görülmemiş büyüklükteki bir müdahale” olacağını belirtti.

Anastasiadis ayrıca, kendisinin ve hükümetin yolsuzlukla mücadele kapsamındaki kararlılıkları çerçevesinde çok sayıda devlet yetkilisi aleyhinde açılan soruşturmalara işaret etti.

Kendisinin başkan olduğu dönemde yargılanan kişi sayısıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluşundan bu yana yargılanan kişi sayısının karşılaştırılması halinde, bu söylediklerinin ikna edici olmaya yeteceğini vurgulayan Anastasiadis, bugün açıklanacak tedbirlerle halkın beklentilerinin karşılanacağını kaydetti.

