banner875
banner815
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
20 0
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
10 0
 
16 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
50 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
81 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
19 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
15 0
banner878

Anastasiadis Vatikan’da

banner476

Rum lider Anastasiadis, resmi ziyaret için gittiği Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldi

banner825
Anastasiadis Vatikan’da


Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, resmi ziyaret için gittiği Vatikan’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi.
Anastasiadis, Papa Francis ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa Francis ile verimli bir görüşme yaptıklarını ve görüşmede, Güney Kıbrıs’a Vatikan Büyükelçiliği açılması konusunda alınan karar ve Vatikan’ın Kıbrıs sorununun çözümüyle mülteci sorununa dair konularda verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu söyledi.
Anastasiadis, Papa Francis ile Kıbrıs sorununu, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin sonuçlarını, kayıplar konusunu, iklim değişikliğini, Lübnan ve Ukrayna’daki savaşı görüştüklerini kaydetti.
Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, görev süresinin dolmasına az bir süre kala Papa Francis’e veda edip etmediğinin sorulması üzerine ise, Başkan olarak veda ettiği; ancak dost olarak veda etmediği yanıtını verdi.
Anastasiadis, daha sonra Vatikan Başbakanı Parolin ve Dışişleri Bakanı Galaher ile bir araya gelerek, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Anastasiadis, Kıbrıs ile ilgili konuların yanısıra Vatikan Büyükelçiliğinin inşası için uzun vadeli arazi kiralanması konusunda alınan kararla ilgili bilgilendirme yaptı.
Görüşmede, Anastasiadis’e Papa Francis tarafından en üst düzey devlet nişanı olan Papa Pius IX Nişanı takdim edildi.



banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.