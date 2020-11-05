Anastasiadis, uçurumu gizlemedi

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Başkanlık Sarayı’na dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki lideri ayıran uçurumu gizlemedi. Anastasiadis’in, beş taraflı bir konferansa katılma konusundaki kararlılığını Cumhurbaşkanı Tatar’a ilettiğini belirtti. Anastasiadis, görüşmenin “BM kararları aynı zamanda iki kesimli iki toplumlu bir çözüm aranması temelinde gerçekleştirileceğini” de öne sürdü.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da gayri resmi bir beş taraflı konferansa katılmaya istekli olduğunu belirterek, masaya başka fikirler de konması gerektiğini savunduğunu da söyledi.

Görüşmede kendisinin Maraş, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise hidrokarbonlar konusunu ortaya koyduğunu dile getiren Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin beş taraflı gayri resmi bir konferans toplamasına izin verilmesi için, gerekli hazırlığın yapılmasının önemli olduğunu da dile getirdi.





