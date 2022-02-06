Anastasiadis'ten Tatar'a geçmiş olsun telefonu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Korona testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bugün telefonda görüştüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurduğunu aktardılar.