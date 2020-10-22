Anastasiadis'ten Gutteres'e mektup

Anastasiadis’in Guterres'e gönderdiği mektubunda “çabaların başarılı olmasının gerekli unsurunun, Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri ve provokasyonlarının yatışmasıyla uygun bir ortam meydana getirilmesi aynı zamanda Türk tehditleri ve yasadışı eylemlerinin derhal sona ermesi olduğunu” ileri sürdü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 19 Ekim tarihinde bir mektup gönderdiği haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında dün gerçekleştirilen zirve toplantısına ilişkin açıklamasında Guterres’e yolladığı mektuba değinen Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin üstleneceği yeni bir girişime katılmaya hazır olduğunu BM Genel Sekreteri’ne ilettiğini belirtti.

Anastasiadis ayrıca mektupta, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilen görüşme esnasında varılan görüş birliği temelinde, Guterres’in üstleneceği yeni bir inisiyatife en kısa sürede katılmaya hazır ve kararlı olduğunu yineledi.

Alithia gazetesi ise, Anastasiadis’in mektubunda “çabaların başarılı olmasının gerekli unsurunun, Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri ve provokasyonlarının yatışmasıyla uygun bir ortam meydana getirilmesi aynı zamanda Türk tehditleri ve yasadışı eylemlerinin derhal sona ermesi olduğunu” ileri sürdü.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi “Tatar’dan Sert Şartlar- Anastasiadis’in Karşısındaki İlk Talepler Sahte Devletin ve Garantilerin Devamı- İlk Randevu Ayarlandı” başlıklarıyla manşet ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le olan ilk görüşmesine “sert şartlarla” gideceği iddiasında bulundu.

Gazete “Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına seçildiği günden itibaren, gerek Kıbrıslı Rum muhatabını, gerek de BM’yi, Kıbrıs sorunuyla ilgili kendi gündeminde nelerin yer alacağı konusunda bilgilendirmeye özen gösterdiğini” de ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “müzakere masasına koyacağı iddia edilen ilk taleplerinin doğrudan müzakere temelinin değişmesine yol açacağını” öne süren gazete, Tatar ile Anastasiadis arasında gerçekleştirilecek ilk görüşmenin tarihinin ayarlandığını öne sürdü.

İki lider arasındaki sosyal içerikli ilk görüşmenin 30 Ekim’de gerçekleşeceğinin görüldüğünü ileri süren gazete, tarafların BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’dan konuyla ilgili son bilgilendirmeyi beklediklerini ekledi.

Gazeteye göre, Vatandaşlar İttifakı ise Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamasında, BM Genel Sekreteri Sözcüsünün geçtiğimiz günkü açıklamasının, BM Genel Sekreteri’nin bizzat kendisinin yaptığı önceki açıklamadan farklı olduğunu belirterek, sözcünün açıklamasının daha önceden söz edilen inisiyatifin ilan edilmesi konusunda herhangi bir zaman çerçevesi ortaya koymadığını ve beşli konferansın toplanması konusunda “uygun bir zamana” atıfta bulunduğunu öne sürdü.

Dayanışma Hareketi ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Maraş ve Kıbrıs MEB’indeki Türk oldubittileri ortadan kaldırılmadan, Kıbrıs sorununun çözümü için amansızca Tatar’la birlikte müzakerelerin başlaması konusunda hareket ettiğini” iddia etti.

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştirilerde bulunarak, Anastasiadis’e “Kıbrıs’la ilgili üzücü sonuçlarla alakalı sorumluluğunu üstlenmesi” çağrısında bulundu.